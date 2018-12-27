Beşiktaş, Vagner Love transferi için Corinthians ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş'ta Vagner Love dönemi sona eriyor. Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Vagner Love'ın Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Haber1903'ün haberine göre; Beşiktaş, 34 yaşındaki futbolcunun satışı için Brezilya'nın Corinthians ekibiyle anlaşmaya vardı. Corinthians'ın Beşiktaş'a 750 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Vagner Love'ın kulüp ile anlaşmasının ardından transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.

BREZİLYA'DA MAAŞ İDDİASI

Brezilya'da FOX Sports'ta yorum yapan Leandro Quesada, oyuncunun Corinthians ile anlaştığını ve siyah-beyazlı ekipten alacağını temin ettikten sonra ayrılacğaını söyledi.

Quesada yaptığı açıklamada, "Corinthians ve Beşiktaş, küçük bir bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı. Kulüpler bu noktada anlaşmış durumda. Love 7 aydır maaş alamıyor ve isterse sözleşmesini feshedebilir ancak parasını almak istiyor. Corinthians da şu anda Vagner'in ödenmemiş maaşları ile ilgili sorunun giderilmesini bekliyor" dedi.

Öte yandan yorumcu, Flamengo'nun Vagner Love için bir girişimi olmadığını söyledi.

