Beşiktaş'a şok! Maçta sakatlanan Bahtiyar Zaynutdinov hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş'ın sahasında Başakşehir'i konuk ettiği maçta Bahtiyar Zaynutdinov sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta Bahtiyar Zaynutdinov, Opoku'nun müdahalesi sonrası sakatlanarak oyuna devam edemedi. 41. dakikada Kazak oyuncu yerine Ghezzal oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ta futbolcular ve teknik heyet sarı kartı olan Opoku'ya ikinci sarının çıkmamasından dolayı hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.

Siyah beyazlı kulüp, Bahtiyar Zaynutdinov'un yüzünü paylaşarak "Yorumsuz" ifadesini kullandı.