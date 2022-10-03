Beşiktaş'ın ''Çince'' pankartı tartışma yarattı

Süper Lig'de dün akşam yaşanan derbi heyecanında açılan pankart dikkat çekti.

Süper Lig'de dün akşam derbi heyecanı yaşandı. Beşiktaş evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Yoğun mücadeleye sahne olan maç 0-0'lık eşitlikle sona ererken karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın maç esnasında reklam panolarına yansıttığı "Çince" yazılar tartışma yarattı.

Reklam panolarına hem Türkçe hem de Çince "Çin Halk Cumhuriyeti'nin 73. yıldönümünü gönülden kutluyoruz!" yazısı yansıtıldı.

Bu paylaşım sosyal medyada tartışma konusu olurken, 'Türk Ocakları' sosyal medya hesabı Twitter'dan "Doğu Türkistan'da soydaşlarımız soykırıma uğrarken neyi kutluyorsunuz?" paylaşımında bulundu.

Derbide panoya yansıtılan yazının ardından birçok kullanıcı ise, "bu yazı ne alaka?", "maçla bunun ne alakası var" şeklinde yorumlar yaptı.

Çin teşekkür etti

Çin Başkonsolosluğu o anlara ilişkin kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Şimdi düzenlenmekte olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında, Çin Halk Cumhuriyeti kuruluş 73. yıl dönümü kutlama mesajı yayınlandı. Türk dostlarımıza içten teşekkürler. Yaşasın Çin- Türkiye dostluğu" ifadelerine yer verdi.