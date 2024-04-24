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Beşiktaş'ta haciz şoku

Beşiktaş'ta haciz şoku
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Beşiktaş JK'da geçmişte yapılan bir anlaşma nedeniyle, forma arkalarındaki baskı malzemelerini üreten firma ile yapılan ödemelerde aksaklık yaşandığı ve bu sebeple bir haciz durumuyla karşı karşıya kalındığı iddia edildi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta haciz şoku yaşanıyor. Gazeteci Erdener Karataş'ın haberine göre; Geçmişte yapılan anlaşma doğrultusunda Eylül 2023 – 1 Aralık 2023 tarihleri arasında formaların arkasına yapılan baskıların malzemesini üreten firmaya ödeme yapılmaması nedeniyle haciz işlemleri başlatıldığı öne sürüldü.

HACİZ KALDIRILDI

Baskı malzemesi üreten firmayla anlaşılamaması nedeniyle Kartal Yuvası’na hacze geldiği, mevcut yönetim kurulunun da hızlıca konuyla ilgili aksiyon aldığı öğrenildi.

KARŞI TARAFLA ANLAŞILDI

Bu doğrultuda baskı malzemesi üreten firmanın haciz işlemleri başlatması üzerine Beşiktaş yönetimi karşı tarafla anlaşarak ödeme konusunda uzlaşmaya varıp haczi kaldırdı.

FİKRET ORMAN'DAN SONRA İLK

Beşiktaş yönetimine, Fikret Orman başkanlığından sonra ilk kez haciz gelmesi taraftarları endişelendirdi.

Etiketler haciz Beşiktaş
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