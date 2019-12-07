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  4. 07 Aralık 2019 10:23

Beşiktaş'ta N'Koudou 2 hafta oynamayacak

Beşiktaş'a N'Koudou'dan kötü haber geldi. 24 Erzincanspor maçında sakatlanan yıldız oyuncunun sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Yaklaşık 2 hafta forma giyemeyecek olan Fransız yıldız, Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

Beşiktaş'ta N'Koudou 2 hafta oynamayacak
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Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Kevin N'Koudou, 24 Erzincanspo'a karşı oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde yaşadığı sakatlık sonrasında bir müddet takımdan uzak kalacak.

Çekilen MR sonucunda sol üst arka adalesinde grade 1 kas zorlanması tespit edilen ve tedavisine başlanan Fransız oyuncu, yaklaşık 2 hafta takımdan ayrı kalacak. Yarın oynanacak olan Kasımpaşa karşılaşmasının yanı sıra, hafta içindeki Wolverhampton maçında forma giyemeyecek olan yıldız oyuncu, Yeni Malatyaspor mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak.

Siyah-beyazlı takımın sağlık ekibi, N'Koudou'yu 16. haftada deplasmanda oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetiştirmek istiyor. Bu hafta yapılacak olan tetkikler sonucunda, N'Koudou'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı netlik kazanacak.

(İHA)

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