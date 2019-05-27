Beşiktaş'ta Tolga Zengin, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve Adriano ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta sezonun tamamlanmasıyla birlikte transfer harekatı da başlayacak. Yeni sezonda daha düşük bütçeli bir takım oluşturmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona eren Tolga Zengin, Adriano, Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek'le yolları ayırıyor.

Daha önce sözleşme yenileme teklifi yapılan ancak cevap alınamayan Adriano'ya teşekkür edilecek. Hakkında Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları dolaşan Adriano'nun Brezilya'ya dönerek, futbola burada nokta koyacağı öğrenildi. Sözleşmesi sona eren bir diğer isim olan Atiba Hutchinson'a ise 1 yıllık yeni kontrat teklifinde bulunulacak.

GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Mali tabloyu düzene sokmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, eldeki oyunculara gelen teklifleri de değerlendirmek istiyor. Orkan Çınar, Aras Özbiliz, Cyle Larin ve Enzo Roco'yu satış listesine koyacak olan siyah-beyazlılar, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Necip Uysal ve Jeremain Lens'e gelecek olan teklifleri de değerlendirme kararı aldı. Yönetim, satış listesine koymayı planladığı Larin, Aras, Orkan ve Roco'yu takasta kullanmayı da düşünüyor. Yönetimin kadroda kalmasını istediği Güven Yalçın'a ise kapılar kapalı. Bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takım kadrosuna da girmeyi başaran Güven Yalçın için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmeyen Beşiktaş Yönetimi, Dorukhan için de 10 milyon Euro civarı bir bonservis belirledi. Bu futbolcu için İngiliz ve İtalyan kulüpleri teklif yapmaya hazırlanırken, konuşulan bonservis miktarı ise 7 milyon Euro dolaylarında.

İLK TRANSFER LJAJIC, FABRI DE LİSTEDE

İtalya'nın Torino ekibinden sezon başında transfer edilen ve forma giydiği 32 resmi maçta 9 gol atıp 14 asist yapan Boşnak futbolcu Adem Ljajic'in bonservisi alınıyor. Torino'yla yapılan sözleşmede yer alan zorunlu satın alma opsiyonunu kullanan Beşiktaş Yönetimi, 6 milyon 250 bin Euro'luk bonservis bedelini ödeyerek bu futbolcuyu kadrosuna katacak. Siyah-beyazlılar bu parayı taksitle ödeyecek. Tolga Zengin'in ayrılmasıyla birlikte kadroya 1 kaleci dahil edecek olan Beşiktaş'ta ilk hedef eski file bekçisi Fabri. Fulham'da beklediği şansı bulamayan Fabri için kiralık teklifi yapılacak. Bu ismin yanında sol bek ve 2 kanat oyuncusu transfer etmeyi planlayan siyah-beyazlılar, Burak Yılmaz'ın yanına da 1 forvet transferi yapacak.

