  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Bomba transfer iddiası: Talisca, Galatasaray'a mı geliyor?

Bomba transfer iddiası: Talisca, Galatasaray'a mı geliyor?

Bomba transfer iddiası: Talisca, Galatasaray'a mı geliyor?
Güncelleme:

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da oynayan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Suudi gazeteci Jryan Al-Odhiani'nin haberine göre, Galatasaray ile Talisca sözlü anlaşmaya vardığı yazıldı. Bu sezon 16 maçta 14 gol katkısı yapan Brezilya oyuncunun Galatasaray forması giymeye çok yakın olduğu iddia edilmişti.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Talisca'nın menajerinden yapılan açıklamada, böyle bir sözlü anlaşmanın olmadığı ifade edildi. Talisca'nın Suudi Arabistan'da mutlu olduğu ve sözleşmesinin sonuna kadar bu takımda kalacağı yazıldı.

Etiketler galatasaray talisca transfer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Son seçim anketi açıklandı; AK Parti ve MHP'nin oyları eridi
İsmailağacılardan saçma sapan kadın saçı fetvası
''Var Mısın Yok Musun'' yarışmasındaki Hamdi Bey'in son hali gündem oldu
Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul ve İzmir uyarısı
Deprem anında sıradışı görüntü! Gölden alevler yükseldi
Depremde devrilen minare apartmanı ikiye böldü
İstanbul depremi için kabus gibi senaryo: İki fay kırılırsa 7.5'lik deprem olabilir
EYT yasalaştı, peki EYT'li şimdi ne yapacak ?
Prof. Dr. Ortaylı yayın bitti sanınca... ''Bizim Celal'den daha iyidir o''
Rezalet! Galatasaray'ın yıldızı Icardi eşi Wanda'nın çıplak fotoğrafını paylaştı