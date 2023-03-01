Bomba transfer iddiası: Talisca, Galatasaray'a mı geliyor?

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da oynayan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Suudi gazeteci Jryan Al-Odhiani'nin haberine göre, Galatasaray ile Talisca sözlü anlaşmaya vardığı yazıldı. Bu sezon 16 maçta 14 gol katkısı yapan Brezilya oyuncunun Galatasaray forması giymeye çok yakın olduğu iddia edilmişti.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Talisca'nın menajerinden yapılan açıklamada, böyle bir sözlü anlaşmanın olmadığı ifade edildi. Talisca'nın Suudi Arabistan'da mutlu olduğu ve sözleşmesinin sonuna kadar bu takımda kalacağı yazıldı.