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  4. 16 Mayıs 2017 10:25

Bruno Alves adım adım Rangers'a

İskoç ekibi Rangers, kariyerini İtalya'da sürdüren Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Bruno Alves'i kadrosuna katmaya yakın.

Bruno Alves adım adım Rangers'a
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Futbol yaşantısını İtalya Serie A takımı Cagliari'de sürdüren Fenerbahçe'nin eski defans oyuncusu Bruno Alves'in yeni ekibi netlik kazanıyor.

İskoçya'nın köklü kulübü Rangers, savunma hattını 35 yaşındaki stoper ile güçlendirmeyi planlıyor.

Ada basınındaki haberlere göre, Lacivert-Beyazlılar'ın Portekizli teknik direktörü Pedro Caixinha, vatandaşını kadrosunda görmeyi arzuluyor.

2015-16 sezonu sonrası Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra rotasını Çizme'ye çeviren Alves'in Cagliari ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon Serie A'da 35 karşılaşmaya çıkan Portekizli savunmacı, rakip fileleri 1 defa havalandırdı.

bruno alves , rangers