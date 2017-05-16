Bruno Alves adım adım Rangers'a

Futbol yaşantısını İtalya Serie A takımı Cagliari'de sürdüren Fenerbahçe'nin eski defans oyuncusu Bruno Alves'in yeni ekibi netlik kazanıyor.
İskoçya'nın köklü kulübü Rangers, savunma hattını 35 yaşındaki stoper ile güçlendirmeyi planlıyor.
Ada basınındaki haberlere göre, Lacivert-Beyazlılar'ın Portekizli teknik direktörü Pedro Caixinha, vatandaşını kadrosunda görmeyi arzuluyor.
2015-16 sezonu sonrası Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra rotasını Çizme'ye çeviren Alves'in Cagliari ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon Serie A'da 35 karşılaşmaya çıkan Portekizli savunmacı, rakip fileleri 1 defa havalandırdı.