Burak Elmas, Galatasaray'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Fatih Terim'in ayrılığının ardından toplantı düzenleyeceğini açıklayan Burak Elmas, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray kulübü Fatih Terim ile yollarını resmen ayırdı. Ayrılığın ardından Başkan Burak Elmas basın toplantısı düzenliyor.

"Öncelikle bugün çok acı bir haber aldık. Eski sporcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Konyaspor camiasına da başsağlığı diliyorum."

"Son günlerde bazı olaylar, Galatasaray Başkanlık makamını yıpratmak için, Galatasaray'ın alışık olmadığı şekilde, kullanılıyor. Ben başkan olurken, çok zor kararlar vermem gerektiğini biliyordum. Galatasaray başkanlık sistemiyle yönetilir, son kararı başkan verir"

"Galatasaray'a yakışır bir ayrılık oldu"

"Bence ayrılık hiç olaylı olmadı. Fatih hoca benim çok sevdiğim bir kişi. Birlikte çalıştığımız gibi, yollarımızı ayırmamız da Galatasaray'a yakışır şekilde oldu."

"Hocamız görevdeyken, başka bir hoca ile görüşmedik"

"Hocamız görevdeyken, başka bir hoca ile görüşmedik. Ben Galatasaray Başkanıyım ve önceliğim, Galatasaray'ın menfaatlerini düşünmek ve korumaktır. Bir hoca görevde iken de paydaşlarımız başka bir hoca ile görüşebilir, bu normaldir. Fikir alışverişinde bulunabiliriz."

"Bazen arkadaşlarımızla aramızda anlaşmazlıklar olabiliyor"

"Biz çok geniş bir ekibiz. Bunun tabi zorlukları da var. 9-10'dan fazla arkadaşımız, Galatasaray'ın sorunlarını çözmek için çalışıyorlar. Bazen arkadaşlarımızla aramızda anlaşmazlıklar olabiliyor. Bu da doğaldır. Onların kararlarına da saygı göstermemiz gerekir."

"Ben her şeyden sorumluyum"

"Stratejimizden asla ödün vermiyoruz. Bu bizim değil, Galatasaray'ın stratejisidir. Yarın biz de gitsek, Galatasaray'ın gerekli mekanizmalarının çalışmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ben her şeyden sorumluyum. Her iyi şeyde de kötü şeyde de sorumluluk bana aittir. Bunun hesabını verecek olan da benim. Ben bu kararları anlık almıyorum, Galatasaray'ın geleceği için en doğru olduğuna inandığım kararı alıyorum."

"Ben, sevgili hocamızla yapmış olduğum görüşmeyi kimseye anlatmadım. Hem hocamıza duyduğum saygıdan hem de geçmişte bu tür ayrılıkların Galatasaray'a yakışır şekilde olmaması sebebiyle bunu yapmaya çalıştım. Çıkan birçok haber, gerçeği yansıtmıyor."

"Tazminat talebi olamadı"

"Fatih Terim'in bir tazminat talebi olmadı. Zaten biz yola çıkarken boş mukaveleye imza atmıştık."

"Fatih Terim'i bir seçim vaadi olarak konumlamak hem Fatih hocaya hem de Galatasaray Kongre Üyeleri'ne saygısızlık olur. Benim vaadim, Galatasaray için yapmak istediğimiz projelerimizdi."

"Sürdürülebilir bir futbol başarısı için daha genç, potansiyelli, uzun süre birlikte oynayabilecek bir takım kurmak riskti. En başta Galatasaray Başkanı olarak benim için riskti."

"Futbolda bir günde de çok şeyler değişebiliyor. Ayrılığın sebepleri önemli değil. Alınan kararların sebeplerinin tartışılmasının Galatasaray'a katacağı hiçbir şey yok."

"Biz, kolay bir yol tercih etmedik. 'Şu oyuncuyu transfer edeceğiz, hemen şampiyon olacağız' gibi düşüncelere kapılmadık."

"Sosyal medyada benim telefon numaramı yayınlamışlar"

"Sosyal medyada benim telefon numaramı yayınlamışlar. Sabahtan beri bana birçok mesaj geliyor. Bu, Galatasaray Başkanlık makamına yapılmış bir saygısızlık Bunun gibi olayları kullanmak isteyenler, Galatasaraylılar tarafından takdir görmeyecektir."

"Bu süreçte bir değil, birden fazla yönetim kurulu arkadaşımı hedefe koymak isteyen iletişimler yapıldı. Ekip olarak aldığımız tüm kararları birlikte alıyoruz. Arkadaşlarımın kasıtlı olarak hedef tahtasına konmasını da asla kabul etmeyeceğim. Bu, karşılıklı verilmiş bir karardır. Hocamızla oturduk, konuştuk."

"Fatih Terim, Galatasaray'ın efsanesidir. Asla unutulmayacak başarılara imza atmış bir kişidir. Şu an ona veda edildiğini düşünmüyorum. Hala camianın içinde. Ben Fatih Terim'le konuşmaya da devam edeceğim. Kendisi, Galatasaray'ın en önemli futbol aklıdır. Bunu kendisiyle de konuştuk."

"Ben hocaya 'yardımcı hoca bana geldi' dedim. Ama görüşmeden haberi yoktu. Domenec Torrent, yardımcı olarak değil teknik direktör olarak gelip, göreve başlayacak."

"Fatih Terim daha üst bir mevkiye çıktığında, onun görevini üstlenebilecek kalibrede yardımcı antrenörlerin teknik ekipte olmasını istediğimi hocaya da söylemiştim."

"Torrent, son derece kuvvetli bir kişilik. Daha önce çalıştığı kişilerle de görüştüm. Şu anda en uygun seçeneği tercih ettiğimizi düşünüyoruz. Son derece yetkin, bu görevi hak eden, tecrübesi ve bilgi birikimi olan bir hocadır."

"Kimin, ne görüşü desteklediğinin bir önemi yok. Galatasaray Başkanı olarak, yönetim kuruluyla aldığım bir kararın sonucunda burada oturuyorum. Biz her kararımızı nasıl aldığımızı anlatmayı doğru bulmuyoruz."

"Planlarımız değişmedi. Uygulama şekli ve uygulayacak kişi açısından farklı kararlar verebiliriz. Ama planımızda bir değişiklik yok. Sebebiyle ilgili bir açıklama yapmayı uygun görmüyorum."

Torrent'in Türk bir yardımcısı olmasını istiyoruz

"Şu anda ciddi bir planlama yapıyoruz. Hocamızın ekibinden bazıları kendileri istifasını sundular. Karşılıklı bir görüşme yapacağız ve karar alacağız. Torrent'in Türk bir yardımcısı olmasını istiyoruz. Belli görüşmelerimiz var ama henüz finalize edilmiş değil."

"Seçim kararı almayı düşünmüyorum. Hocamızın birlikte çalıştığı isimlerden Galatasaray'da uzun vadeli çalışmış isimler var. Bazıları istifa ettiler. Bazılarıyla bu hafta görüşeceğiz."

"Neden Bülent Korkmaz ya da Okan Buruk değil de yabancı hoca tercih ettiniz?" sorusuna Burak Elmas şu cevabı verdi: "Ben başkan olarak yabancı bir teknik direktör seçtim ve Galatasaray için en doğru olduğuna inandığım kararı verdim. Diğer alternatifler üzerinden konuşmaya gerek yok."

"Galatasaray'a yeni bir transfer getirip, makyaj yapmak adına mali tabloları bozacak hamleleri yapmayacağız."

"Fatih Terim ile aramızda bir iletişim problemi olmadı"

"Birkaç oyuncumuza birkaç kiralama teklifi geldi ama..."

"Transferde çıkan bütün "Şu şu kadar teklif etti" haberlerinin tamamı yalan. Birkaç oyuncumuza birkaç kiralama teklifi geldi ama ciddi bir teklif henüz yok."

Fatih hoca ile kararı karşılıklı verdik ama Galatasaray adına iradeyi ben koydum. Bu seneyi iyi geçirmedik. Umarım farkı olabildiğince kapatır ve Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanırız. Torrent, uzun vadeli bir tercih. 6 ay çalışmak için hiçbir hoca böyle bir görevi kabul etmez. Ben de çok üzüldüm, hocamız da bir takım duygular yaşamıştır. O üzüldüğü için de üzgünüm.