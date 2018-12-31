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  4. 31 Aralık 2018 15:00

Burak Yılmaz'ın Çin'e gideceği iddiası asılsız çıktı

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın yeniden Çin'e gideceği haberleri ters köşe oldu.

Burak Yılmaz'ın Çin'e gideceği iddiası asılsız çıktı
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Trabzonspor yönetimi Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak’ın 23 milyon TL’lik ödemeleri için 3 Ocak’a ödeme talimatı verdi… Bu yoklukta kadro dışı bırakılan iki oyuncu için verilen ödeme talimatının nedeni ise FIFA kuralları. Affedilmesi düşünülmeyen iki oyuncu için ödeme yapılmazsa sadece serbest kalmayacaklar. Bu iki oyuncunun hakları saklı kalacak. Olay mahkemeye taşınacak. Süreçte bu rakamın üzerine faiz binecek.

BURAK YILMAZ’IN ÇİN DEDİKODULARI ASILSIZ ÇIKTI

Bu arada Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a gitmek için yaptığı hamleler bir bir boşa çıkıyor… Son olarak siyah-beyazlı yönetime “Çinliler beni istiyor. Elinizi çabuk tutun” şeklinde gönderdiği mesajların desteksiz çıktığı ortaya çıktı. Guangzhou’nun asıl hedefinin Barcelona’nın Uruguaylı golcüsü Luis Suarez olduğu gelen bilgiler arasında.

(FOTOSPOR)

Trabzonspor , Çin , burak yılmaz , Spor Toto Süper Lig
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