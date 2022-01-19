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Caner Erkin maça damga vurdu: Volkan Demirel'e olay tepki

Caner Erkin maça damga vurdu: Volkan Demirel'e olay tepki

Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olurken Caner Erkin mücadeleye damga vurdu. maça damga vurdu.

Fatih Karagümrük'te Beşiktaş maçında Caner Erkin ve teknik direktör Volkan Demirel arasında geçen diyalog sosyal medyaya damga vurdu. İşte oyundan alınırken hocasına tepki gösteren deneyimli futbolcunun o sözleri...

PENALTIYA SEBEBİYET VERDİ

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e 1-0 kaybettiği mücadeleye Caner Erkin adeta damga vurdu. Deneyimli futbolcu yaptırdığı penaltıyla takımının geri düşmesine sebebiyet verirken karşılaşmanın son anlarında da teknik direktör Volkan Demirel'e serzenişte bulundu.

"HOCAM NİYE DEĞİŞTİRİYORSUN YA!"

89. dakikada oyundan alınan Caner Erkin, kenara gelirken teknik direktör Volkan Demirel'e "Hocam niye değiştiriyorsun ya!" dedi. Yaşanan o anlar yayıncı kuruluşun kameralarına an be an yansıdı.

Etiketler Beşiktaş Fatih Karagümrük SK caner erkin maç volkan demirel
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