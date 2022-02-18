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Cengiz Ünder gerçeği ortaya çıktı

Cengiz Ünder gerçeği ortaya çıktı

Fransa'nın Marsilya takımında top koşturan A Milli Takım futbolcumuz Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla ilgili gerçek ortaya çıktı.

Cengiz Ünder Marsilya forması ile çıktığı 28 maçta rakip fileleri dokuz kez havalandırırken iki de asist kaydetmişti. Sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplayan milli futbolcunun 8,4 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla ilgili önemli bir gerçek ortaya çıktı.

Le Phoceen adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Fransız ekibine Pape Gueye transferinden ötürü FIFA tarafından uygulanan iki dönem transfer yasağının 24 yaşındaki oyuncu için yapılan anlaşmayı hiçbir şekilde etkilemeyeceği belirtildi. Buna göre genç sağ açığın opsiyonu, takımının Ligue 1'de kalmayı garantilediği andan itibaren devreye girecek.

Etiketler cengiz ünder futbol sözleşme
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