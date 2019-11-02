Çin basını açıkladı! Beşiktaş'a Talisca'dan flaş haber

Beşiktaş'a geri dönmek istediği iddia edilen Anderson Talisca'nın takımı Guangzhou Evergrande'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Devre arası transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili Çin'den haber geldi. Çin basını Brezilyalı'nın takımdan ayrılmak gibi bir planı olmadığını ve Guangzhou Evergrande'nin de ciddi yatırım yaptığı oyuncusunu göndermeyi düşünmediğini vurguladı.

Guangzhou Evergrande yönetimi, şampiyonluk yarışı veren takımın teknik direktörü Fabio Cannavaro'nun sözleşmesini dondurdu. Cannavaro, son oynanan maçta Talisca'yı henüz ilk yarı bitmeden oyundan çıkartmıştı. Takıma yeni gelecek teknik direktörün de sezon sonuna kadar yola Talisca ile devam etmek isteyeceği kaydedildi. Bu sezon 24 maçta forma giyen 25 yaşındaki Anderson Talisca, 13 kez ağları sarstı.

