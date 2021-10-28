Cristiano Ronaldo ve sevgilisi ikiz bebek bekliyor

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez ikiz bebek beklediklerini duyurdu.

Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ultrason fotoğrafının bulunduğu fotoğrafla yaptığı paylaşımda; "İkiz Bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz."

RONALDO'NUN 6. ÇOCUĞU OLACAK

Cristiano Ronaldo'nun biri Georgina Rodriguez'den, ikisi taşıyıcı anneden (ikiz) ve biri de önceki ilişkilerinden olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor. İkizlerin doğmasıyla birlikte yıldız futbolcu 6 çocuk sahibi olacak.