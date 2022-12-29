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Cristiano Ronaldo villasına eleman arıyor: 6 bin euro maaş...

Cristiano Ronaldo villasına eleman arıyor: 6 bin euro maaş...
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37 yaşındaki Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, villasında çalıştırmak üzere 4 işçi arıyor.

Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nda yedek kalması ile gündemden düşmeyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo bu kez bambaşka bir konu ile gündemde.

İngiliz basınında yer alan habere göre; 37 yaşındaki Portekizli futbolcu, yeni aldığı villasında çalışmak üzere personel arıyor.

6 BİN EURO MAAŞ

Ronaldo'nun villası için uşak, aşçı ve bahçıvan dahil 4 kişi aradığı ve çalışacak kişilere 6 bin euro'luk maaşı teklifi sunduğu aktarıldı. Öte yandan 37 yaşındaki yıldızın villasında çalışmayı kabul edecek kişilerin, gizlilik şartlarına uyması gerektiği ifade edildi.

DEĞERİ 30 MİLYON EURO!

Ronaldo'nun yeni aldığı villasının Lizbon'a 40 kilometre mesafede olan Cascais'te olduğu, 3000 metre kare alan içerisinde tenis kortları, açık yüzme havuzu, spor salonu, yirmi araba kapasitesinde garaj bulunduğu kaydedildi. Ronaldo'nun yeni aldığı villasının maliyetinin 11 milyon euro olduğu ancak çalışmalar tamamlandıktan sonra değerinin 30 milyon euro değerinde olabileceği öne sürüldü.

Etiketler ronaldo maaş işçi
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