Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer oldu..
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer oldu..
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