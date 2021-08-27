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Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu

Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer oldu..

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer oldu..

Etiketler ronaldo juventus transfer
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