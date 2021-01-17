Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Mesut Özil paylaşımı

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Fenerbahçe'nin bu gece Mesut Özil'i İstanbul'a getirmesi beklenirken transferle ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan paylaşım geldi.
İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Evine, yurduna hoş geldin sevgili Mesut Özil'' sözlerini kullandı.
Mesut Özil'in sarı lacivert kalplerini kullandığı emojisini alıntılayan İbrahim Kalın'ın attığı bu tweet, kısa sürede büyük ilgi gördü.
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