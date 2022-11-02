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Dev derbinin hakemi belli oldu

Dev derbinin hakemi belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Dev maçı Halil Umut Meler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 13. haftada oynanacak olan karşılaşmalarla devam edecek! Galatasaray ile Beşiktaş, 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. İki takım da dev müsabaka için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, taraftarlar maçı yönetecek olan hakemi merak içinde bekliyordu.

YABANCI HAKEM İDDİALARI
Süper Lig'in iki büyük kulübünü karşı karşıya getirecek olan karşılaşmayı yabancı bir hakemin yöneteceğine dair iddiaların gündeme gelmesinin ardından resmi bir açıklama yapıldı.

DERBİNİN HAKEMİ MELER

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakem Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyurdu. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam.

Etiketler DERBİ HAKEM
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