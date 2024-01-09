  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Dünya devleri peşinde: Çağlar Söyüncü'ye 20 milyon euroluk teklif

Dünya devleri peşinde: Çağlar Söyüncü'ye 20 milyon euroluk teklif

Dünya devleri peşinde: Çağlar Söyüncü'ye 20 milyon euroluk teklif
Güncelleme:

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye Roma ve Fulham talip oldu. İngiliz ekibinin Söyüncü'ye 20 milyon euroluk bir teklif yaptığı iddia edildi.

Kariyerine İspanya'nın Atletico Madrid takımında devam eden Çağlar Söyüncü'nün son talipleri Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ve Premier Lig takımı Fulham oldu.

Ocak ayında savunmaya takviye yapmak isteyen Serie A ekibi, Juventus'un genç stoperi Dean Huijsen'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Ancak İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto, savunmaya bir transfer daha yapmak istiyor. Gündemdeki isim ise Atletico Madridli Çağlar Söyüncü.

KİRALAMA PLANI

Roma'nın Çağlar'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istemesi nedeniyle transferinin kolay olmadığı belirtildi. Haberde, Türk futbolcunun transfer döneminin son haftasına kadar takımında kalması halinde İtalyan kulübüne kiralanmasının önünün açılabileceği yorumu yapıldı.

FULHAM'DAN 20 MİLYON EURO

Premier Lig takımı Fulham'ın da milli stoperi istediği öne sürüldü. Di Marzio, İngiliz kulübünün Çağlar'a 20 milyon euro civarında bir teklifte bulunduğunu aktardı.

Etiketler çağlar söyüncü fulham roma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Alışılmışın dışındaki son seçim anketi açıklandı Alışılmışın dışındaki son seçim anketi açıklandı Adana'da deprem! Çevre iller de sallandı Adana'da deprem! Çevre iller de sallandı Yoğun bakımlar doldu taştı! Ameliyatlarda iptaller başladı Yoğun bakımlar doldu taştı! Ameliyatlarda iptaller başladı Bu sefer de ''yerli ve milli'' kripto vurgunu: Bürokratlar, hakimler, savcılar Bu sefer de ''yerli ve milli'' kripto vurgunu: Bürokratlar, hakimler, savcılar ''Eli satırlı anne'' sokağı birbirine kattı ''Eli satırlı anne'' sokağı birbirine kattı Önce Kızıl Goncalar şimdi de Ömer... Cemaat ve tarikatlara tokat gibi vuran sahne Önce Kızıl Goncalar şimdi de Ömer... Cemaat ve tarikatlara tokat gibi vuran sahne Survivor yarışmacılarının neden karakolluk olduğu ortaya çıktı Survivor yarışmacılarının neden karakolluk olduğu ortaya çıktı Şevval Şahin'den sahilde kış günü yazı getiren ''mini'' defile Şevval Şahin'den sahilde kış günü yazı getiren ''mini'' defile Dilan Polat meğer 11 gündür cezaevinde değilmiş! Dilan Polat meğer 11 gündür cezaevinde değilmiş! Rezidansta kıyamet koptu... Devrim Özkan - Torreira ayrılığında olay iddia! Rezidansta kıyamet koptu... Devrim Özkan - Torreira ayrılığında olay iddia!