  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Dünya Kupası'nda sürpriz sonuç! Güney Kore bir üst tura yükseldi

Dünya Kupası'nda sürpriz sonuç! Güney Kore bir üst tura yükseldi

Dünya Kupası'nda sürpriz sonuç! Güney Kore bir üst tura yükseldi
Güncelleme:

Katar 2022 Dünya Kupası H Grubu'nda Portekiz'i 90+1'de gelen golle 2-1 mağlup eden Güney Kore, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Dünya Kupası H Grubu'nda Güney Kore, gruptan çıkmayı önceden garantileyen Portekiz'i uzatmada bulduğu golle 2+1 mağlup ederek Uruguay'ı averajla geride bıraktı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Güney Kore'ye turu getiren golleri 27. dakikada Kim Young-Gwon ve 90+1. dakikada Hwang Hee-Chan kaydetti. Portekiz'in tek sayısı ise 5. dakikada Ricardo Horta'dan geldi.

Bu skora Portekiz grubu 6 puanla lider tamamlarken, Güney Kore 4 puan ve atılan gol farkıyla ikinci oldu. Aynı puandaki Uruguay ise üçüncü sırada kalarak turnuvaya veda etti.

Etiketler güney kore dünya kupası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kulislere bomba gibi düşen Prof. Dr. Özgür Demirtaş iddiasında yeni gelişme
MetroPoll'ün anketinden Erdoğan'a kendi seçmeninden soğuk duş etkisi
Dilan Çiçek Deniz sütyensiz pozuyla Instagram'ı yıktı geçti!
NASA paylaştı: Mars'ta esrarengiz görüntü!
Kuran kursunda 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar dehşeti!
Bir dönemin ünlü gelin adayı Sinem Umaş'ın değişimi şaşırttı
Türkiye'de bugün bir kişi ''horladığı'' için öldürüldü
Tacize engel olurken öldürüldü
Çöp Adam dizisindeki küvet sahnesi olay oldu
Kayınvalidesini taciz eden damattan şoke eden ifade