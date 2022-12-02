Dünya Kupası'nda sürpriz sonuç! Güney Kore bir üst tura yükseldi

Katar 2022 Dünya Kupası H Grubu'nda Portekiz'i 90+1'de gelen golle 2-1 mağlup eden Güney Kore, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Dünya Kupası H Grubu'nda Güney Kore, gruptan çıkmayı önceden garantileyen Portekiz'i uzatmada bulduğu golle 2+1 mağlup ederek Uruguay'ı averajla geride bıraktı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Güney Kore'ye turu getiren golleri 27. dakikada Kim Young-Gwon ve 90+1. dakikada Hwang Hee-Chan kaydetti. Portekiz'in tek sayısı ise 5. dakikada Ricardo Horta'dan geldi.

Bu skora Portekiz grubu 6 puanla lider tamamlarken, Güney Kore 4 puan ve atılan gol farkıyla ikinci oldu. Aynı puandaki Uruguay ise üçüncü sırada kalarak turnuvaya veda etti.