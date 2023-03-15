Dursun Özbek açıkladı: Galatasaray Florya'dan taşınıyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ''Florya'daki yerleşkeyi Kemerburgaz'a taşıyacağız. Artık Galatasaray'a yakışır bir tesis inşaatına başladık. Amacımız sezon sonuna yetiştirmek ve buraya taşınmak'' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın mart ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Faaliyet dışı projelerle ek gelir yaratmaları gerektiğini belirten Özbek, "Kulübümüz faaliyetlerinden dolayı zarar etmektedir. Tünelin ucundaki ışığı görüyoruz. Yakın zamanda, bu buhranlı süreçten ve yükten kurtulmuş bir şekilde karşınıza çıkacağıma inanıyorum. Seçim dönemindeki vaatlerimzden en önemlisi bankalar birliği anlaşmasından çıkmaktı. 9 aylık periyotta Galatasaray'ın içinde bulunduğu borç sarmalından kurtarmak için bunun ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gördüm. Bizim kulübümüzün üretme kabileyetini geliştirmemiz gerekiyor. Bunu da faaliyet dışı projeler üretip gelirler sağlayabiliriz." dedi.

FLORYA PROJESİ

Bankalar Birliği anlaşmasından kulübün faydasına olacak şekilde ayrılmak istediklerini belirten Özbek, "Bankalar Birliği anlaşması bizim önümüzdeki en büyük engeli oluşturuyor. Önümüzde Mecidiköy ve gayrimenkul geliştirme projesi olmasaydı Florya'daki adımları atmamız mümkün değildi. Hedefimiz Bankalar Birliği anlaşmasından en uygun zamanda en faydalı olacak şekilde çıkmaktır. Şu anda var olan koşullarla ve faizlerle çıkmak istemiyoruz. Florya projesinden yaratacağımızı geliri, sadece bu amaç için kullanabilmek için bloke edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"2 MİLYAR TL'YE YAKIN BİR GELİRİMİZ OLACAK"

Mecidiyeköy projesinin önemine dikkat çeken Özbek, "Daha önceden sizleri bilgilendirdiğim gibi Mecidiyeköy projemiz vardı. Galatasaray'ın yolunu açacak bir proje. Bugün rezidans olarak satılmasının faydasını genel kurulda da anlatmıştım. Mecidiyeköy projesi, çıkış noktamızın başladığı yer. Getiri 1.5 milyar TL olabilecek bir proje. Bundan sonraki projemiz de Florya projesi. Riva'da bizim yaklaşık 130-140 tane villa var bize ait. Artan maaliyetler bizi ilgilendirmiyor. Biz, kaça satıldığına bağlı olarak kasamıza girecek tutarı hesaplayabiliyoruz. Bugün itibariyle 2 milyar TL'ye yakın bir gelirimiz olacak." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY ADASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Özbek Galatasaray Adası'yla ilgiliyse, "Seçim öncesi verdiğimiz en önemli sözlerden biri Galatasaray Adası'ydı. Ada, 1957 yılında Galatasaray'a kazandırıldı. O günden bu yana herhangi bir plan ve imar çalışması yapılmamış. Akışına bırakılmış ve sonunda başımıza neler geldiğini herkes biliyor. Eş zamanlı olarak da adanın imar çalışmaları için çalışmaya başladık." diye konuştu.

"GALATASARAY'IN GELECEĞİNDE ALTIN HARFLERLE YERİNİ ALACAK"

Sarı-kırmızılı kulübün yeni projesiyle ilgili ise Özbek, "Yaklaşık 3-4 ay önce sonuçlandırdığımız ancak bilgilendirmediğimiz bir projemiz daha var. Stadyumumuzun yanında Vadi İstanbul'a doğru inen bir arazi var. Biz bu araziyi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden üst kullanım hakkını alarak 49 yıllığına kiralamış bulunuyoruz. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne projelerimizi hazırlıyoruz. 2 senelik zamanımız var. Bu proje çalışmalarının iki sene içinde sunulması lazım. Galatasaray'a yük getirmeyecek şekilde sizlere sunmanın hazırlığı içerisindeyiz. Kısa süre içerisinde tüm detayları anlatacağız. Bu proje Galatasaray'ın geleceğinde altın harflerle yerini alacak. Galatasaray'ın geleceğini hazırlarken, stadyumumuzun hemen yanında olması projenin kompakt bir yönetim getirecektir." dedi.

"KEMERBURGAZ'A TAŞINIYORUZ"

"Kemerburgaz'da eklentileriyle 130 dönümlük arazimiz var." diyen Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: "Çalışmalara başladık. Ağustos, eylül gibi tamamlayıp Florya'daki yerleşkeyi Kemerburgaz'a taşıyacağız. Galatasaray'ın kendine yakışan tesislere kavuşması lazım. Florya, bizim ismimize yakışmıyor. Burayı yapanlara teşekkür ederim, 30 yıl önce yapıldı ve en gözde tesisti ancak sonrasında bir çivi bile çakılmadı. Artık Galatasaray'a yakışır bir tesis inşaatına başladık. Amacımız sezon sonuna yetiştirmek ve Florya'dan buraya taşınmak."