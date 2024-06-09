Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a cevap: Haddini bilsin

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önemli bir açıklama yaparak Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un sözlerine sert bir dille karşılık verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün düzenlenen programda kendisine ithamda bulunulmasının ardından Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a yanıt verdi.

"NASIL KONGRE OLDUĞUNU GÖRDÜK!"

"Kongrelerini izledik! Küfür, kafir, saldırma... Nasıl bir kongre olduğunu gördük! İki başkan adayı var, biri terk ediyor, öteki tek başına konuşuyor. Bunu Türk kamuoyu yorumlamalı!"

"HİÇBİR FAYDASI YOK!"

"Akşam iki başkan televizyon kanalında buluştular. İki spor adamı buluşuyor diye insanlar izledi. Tamamen kayıkçı kavgası! Futbolla, sporla ilgili olmayan tartışmalar! Türk sporuna hiçbir faydası olmayan yayın oldu."

ALİ KOÇ İÇİN FLAŞ SÖZLER!

"Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti! Çok dikkat etsin! Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken, iki kez düşünsün! Bu tribünlere insanları toplayım, ligden çekilme konuşup, geri vites yapıp... Salla babam salla! Biraz dikkat etsin"

"ALİ BEY HADDİNİ BİLSİN!"

"Ali Bey haddini bilsin! Yalıda büyümüş zengin çocuğu olmak, böyle hadsiz konuşmayı gerektirmez. Galatasaray Başkanı hakkında konuşurken, iki kez düşünsün! Sağda, solda sallamaya benzemez! Dikkat etsin!"