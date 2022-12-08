Dursun Özbek'ten esprili ''Ronaldo'' açıklaması

Galatasaray'da gündemin birinci maddesi olan Cristiano Ronaldo ile ilgili ilk kez Dursun Özbek'ten açıklama geldi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncunun yarın Florya'ya geleceğini esprili bir dille söyleyen Özbek, bu transferle ilgili detayları paylaştı.

DURSUN ÖZBEK'TEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

"TÜRKİYE'NİN BAŞKENTİ..."



"Yurt dışında Türkiye’nin başkenti neresidir anketine %36 Ankara, %26 İstanbul, %19 Galatasaray deniliyor. Galatasaray böyle bir marka."



"İLKLERİN VE ENLERİN TAKIMI"



"Dünyada bir eğitim kurumundan çıkan bir kulüp yok. İlklerin ve enlerin takımı olan Galatasaray bu alanda dünyada tektir. "Daha güçlü bir Galatasaray ailesi istiyorsak bir güç birliğine ihtiyacımız var. Galatasaray’ın bütünleşmesi için bir çimentoya ihtiyaç var. Galatasaray Spor Kulübü bu görevi rahatlıkla yapabilir."



"RONALDO YARIN FLORYA'DA"



Dursun Özbek'in, "Ronaldo'yu Dünya Kupası'ndan sonra mı getireceksiniz yoksa dinlenmesi için zaman verecek misiniz?" sorusuna yanıtı:

"Sen nasıl istiyorsun? Ronaldo, yarın Florya'da (gülüyor). Her gören Ronaldo'yu soruyor, Ronaldo'dan kurtulamadım."



"GALATASARAY BORCA BATIK"



"Galatasaray Spor Kulübü, ticari terminolojide ‘borca batık’ bir kulüp durumunda. Bankalara 2.2 milyar TL kredi borcu var. Galatasaray’ın son 30 senesine baktığımız zaman hep borca batık bir kulüp. Böyle devam etme şansımız var mı? Bence yok."



"BU ANLAŞMADAN ÇIKACAĞIM"



"Bankalar Birliği anlaşmasının zerresinde Galatasaray etiğinin yeri yok, Galatasaray değerlerinin dikkate alındığı hiçbir kısım yok. O zaman kulüp bu anlaşmayı imzalamak zorundaydı. Ben başkan olarak bundan rahatsızım. Bu anlaşmadan çıkacağım. Göreve gelmeden önce projelerimizi detaylı anlattık. Hedeflediğimiz projelerimizden gelecek yaklaşık 10 milyar TL ile birinci hedefimiz Bankalar Birliği'ne olan 2.2 milyar TL borcumuzu tek seferde ödemek."