Emre Mor'dan Trabzonspor maçı sonrası penaltı açıklaması

Galatasaray'ın Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrasında Emre Mor açıklamalarda bulundu ve karşılaşmada kendisine penaltı yapıldığını söyledi.

Hakemin kararına tepki gösteren genç oyuncu, "Yüzde 100 penaltı yapıldı bana. Sahada emindim, içeride bir kez daha izleyince daha da emin oldum. Rakibi geçtim ve rakibi geçtikten sonra ayağıma vurdu. Şiddettin önemi yok, dengemi kaybettim ve düştüm. VAR bu pozisyonlar için var, niye VAR'a gitmedi, anlamadım" dedi.

Daha iyi oynadıklarını belirten Emre Mor, "3 puanı hak eden taraf bizdik. İyi oynadık, pozisyonlara girdik. Maçı hissetmek çok kolay olmuyor ama sahada kaldığım dakikalarda elimden geleni yaptım. Etkili olduğumu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

MARCAO: GOLDEN ÖNCE FAUL VARDI

Galatasaray'ın 90. dakikada attığı golle 1-1 berabere kaldığı Trabzonspor deplasmanı sonrasında Marcao açıklamalarda bulundu.

Sörloth'un attığı golden önce kendisine faul yaptığını belirten Brezilyalı, "Rakip forvet attığı golden önce beni itti, kesinlikle fauldü. Hakeme gittim söyledim ama takdir hakkını böyle kullandı" dedi.

Daha iyi oynadıklarını vurgulayan Marcao, "Trabzonspor sahasında çok iyi oynayan, çok iyi bir takım ama biz de en iyi şekilde hazırlandık maça. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, bugün üstün ve iyi oynayan bir Galatasaray vardı. 1 puanı aldık ama bugün 3 puanı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

NAGATOMO: 3 PUANI HAK EDEN BİR GALATASARAY VARDI

Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede takımının tek golü atan Yuto Nagatomo, karşılaşma sonrasında konuştu.

Sahada mücadele eden bir Galatasaray olduğunu vurgulayan Nagatomo, "Çok zor bir maçtı, Trabzonspor deplasmanı çok zor, formda da bir Trabzonspor var. Ruhunu ortaya koyan bir Galatasaray vardı. Son dakikaya kadar mücadele eden bir Galatasaray vardı. İyi oynadık, pozisyonlara girdik, 3 puanı hak eden bir Galatasaray vardı" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in Trabzonspor'u kendilerine çok iyi anlattığını kaydeden Japon oyuncu, "Hocamız bizi hafta boyunca çok iyi hazırladı. Trabzonspor'un neler yapabileceğini anlattı. Aldığımız taktiklerle maça çıktık ve uyguladık, birçok pozisyona girdik" dedi.

