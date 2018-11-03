Erman Toroğlu'ndan Fırat Aydınus'a olay sözler

Fatih Terim'in alacağı cezayı da açıklayan Erman Toroğlu, şunları söyledi...

Toroğlu'nun açıklamaları:

"Frey denen futbolcu 11'de, Soldado yedek. Soldado ile kimin sorunu var? Anlamadığım bir şeyler var. Soldado şu Fenerbahçe'de 11'de oynar. Bırak Fenerbahçe'yi Galatasaray'da bile oynar. Galatasaray'ın artık Eren Derdiyok'la işi olmaz. Galatasaray, Eren'e düşmüşse düşünülmeli. Fenerbahçe'de ilk 11'i Comolli yapmış belli. Soldado'yu bu takımda oynatmayan zihniyet Fenerbahçe'ye hainlik yapıyordur. Soldado benim babamın oğlu değil. Linnes'in penaltı pozisyonunda ise penaltı yok, top ele değmiyor. Olaylar olduktan sonra, Fatih Terim geldi ve hakeme bir şeyler söyledi. Fatih Hoca ne dedi merak ediyorum. Kötü bir şey dese, kırmızı kart görürdü. ‘Yaptığınız hakemliğin içine tüküreyim, bu hakemlik değil’ dediğini düşünüyorum. Kıvılcım maç içerisinde başlıyor. Durdur oyunu... Fırat Aydınus iyi hakem ama eyyamcı. Yaşanan bu olay, maçın önüne geçti. Bunlara 2-3 ay ceza vereceksin, bir daha yapmayacaklar. Bakalım disiplin kurulu nasıl eyyam yapacak?"

"Hasan Şaş’ı uyarır, devam ederse atar. Ama dördüncü hakem de eyyamcı, atamaz. Kimden korkuyorsun? Atın gitsin. Atmazsanız böyle olur. Saha dışındaki kıvılcım, içeriye de yansıdı. İşler saha içinde ve yedek kulübelerinde başladı. Bunlar hep maç kovalıyor, para alacaklar ya...Fırat Aydınus'un yönettiği maça yazıklar olsun... Fırat Aydınus penaltı pozisyonunda penaltıyı vermiyor. Bunu vermeyecek de neyi verecek? Pozisyon 8 pozisyon geçtikten sonra penaltı veriliyor ve gol oluyor. Bunların arkasına sığınılmamalı."

"Belhanda’nın darbesi çıkmadan geliyor. O pozisyonu çözecek adam Fırat Aydınus ama hiçbir hareket yapmıyor. Ne faul veriyorsun, ne taç veriyorsun...Fenerbahçeli futbolcunun vücut dilini okusana. Maçı Belhanda mı idare ediyor? İtiraz edeceğine adamı takip etse gol olmayacak."

"Fatih Terim’e büyük bir ceza gelecek. Fatih Terim, hakeme karşı pek hayırlı şeyler söylememiş. VAR sisteminde eğitim alan hakemler VAR’da görev alıyor. Abdurrahim Albayrak bir tane santrfor alsaydınız. Bırakın hikaye anlatmayı." (AJANSSPOR)

