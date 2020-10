Erol Bulut'tan imza töreninde şampiyonluk mesajı

"FENERBAHÇE BAŞKA BİR YER"

"Emre Belözoğlu'na yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin en büyük kulübünde 4 sene forma giydim. Şimdi teknik direktör olarak karşınızdayım, bunun mutluluğunu yaşıyorum. Beni bu göreve layık gören başkanımız ve yöneticilerime teşekkür ederim. Burada beni neler beklediğini farkındaydım. Alanyaspor ve Malatyaspor ile kıyaslanamaz. Fenerbahçe'deki beklentileri iyi biliyorum. Burada yapmak istediklerimiz ortada"



HEDEF 29. ŞAMPİYONLUK

"Ekibim, sportif direktörüm, futbolcuların tek bir hedefi var; 29. şampiyonluk. İnşallah bu bize nasip olur. Kolay olmayacak."

11'İ TEK BAŞIMA KURMUYORUM

"Önemli olan şey alacağımız galibiyet ve Fenerbahçe'nin başarısı. Kurduğumuz 11 var, bunu tek başıma yapmıyorum, ekibimle istişare ediyorum. Futbolcular zaman zaman istediğimiz performansı gösteremeyebilir. Önemli oyuncularımız var ama onların da performansı düşebilir. Değişiklikler de yapacağız, her futbolcu hazır olmak zorunda. Hiçbir futbolcunun benim için farkı yok, iyi olanla devam edeceğiz."

HER FUTBOLCU BİZE LAZIM

"Teknik ekip çok geniş, biz de bir 11 çıkarabiliriz. Hem ben, hem de yardımcılarım oyuncularla bireysel görüşme yapıyor. Mert Hakan ve Novak geçen sene iyi performanslar gösterdiler. Uzun bir maraton olacak, her futbolcu bize lazım. Bazıları 2-3 hafta oynanacak ve dinlenecek. Herkes birbirine yardım etmeye çalışıyor ve öyle de devam edecek."



BASKI TABİİ Kİ OLACAK

"Baskı tabii ki baskı olacak, bunları bilerek imza attım. Şampiyonluğun kesin garantisi yok. Futbol sahada oynanıyor. Sahada iyi işler yaparak, doğru kararlar vererek en iyisi için çalışacağız."



TAKIM ARKADAŞI OLACAKTIK

"Emre ile Newcastle'da takım arkadaşı olacaktık. Olympiakos'ta oynuyordum, Newcastle'a gittiğimde Emre ile birlikte kaldık, hergün idman yapıyorduk. Takım iki maç kaybedince hoca gitti, bizim transfer suya düştü. Öyle bir hikayemiz oldu. Emre, Volkan ve ben güçlü karakterleriz. Her şeyi konuşarak çözüyoruz. Geldiğimden beri sorun yaşamadık, bundan sonra da yaşayacağımızı düşünmüyorum. Maçlar kaybedeceğiz ama oturup konuşarak çözüm buluruz. Her şeyin Fenerbahçe için yapılacağını, herkesi bilmesi gerek."

MİLLİ ARA SONRASI İYİ OLACAK

"Bazı arkadaşların hala uyum sorunu var. Onların da milli maç arasından sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Komple yeni bir takım kurduk. Bazı takımların 11'inde 2-3 yeni isim var, bizde ise 7-8 oluyor. Bu oyuncu grubu ilk başta çok fazla birlikte çalışamadı, onun sıkıntısını yaşadık. Ancak şimdi her şey daha iyi."



DURAN TOPLARIN ÖNEMİ

"Haftada birkez tüm gün duran top çalışıyoruz. Bu çok önemli bir konu. Bu duran top erken olup, gol erken gelince maç fark gidiyor. Sona kadar 0-0 geldiğiniz maçlarda ise galibiyeti alıyorsunuz. Analizcilerimizin raporları var, biz de ona göre sahada çalışmalarımızı yapıyoruz."

GÖNLÜMÜZDEKİ TEK TÜRK HOCAYDI

Ali Koç ise teknik direktör sürecinde neler yaşandığını şöyle anlattı; "Tahir Hoca elini taşın altına koydu, kolay değildi ama elinden gelenin en iyisini yaptı. Onun verdiği raporlardan da benden beslendim. Pandemi dönemi bizim için orta şeker geçti ama 5-6 puan daha rahatça alabilirdik. Bir hocamız olsun, pandemide 8 haftayı takımı tanıyarak geçirsin istedik. Pek çok hocayla görüştük. Gönlümüzdeki tek Türk hoca Erol Bulut idi. Basında yer alan bazı isimler doğruydu, bazıları yanlıştı. Belki bazı hocalar, bazı oyuncular basından köpürtülüyor. Sonra oyuncular 'Fenerbahçe'yi kabul etmedim' diyor. Nasıl oluyor anlamıyorum."

İNŞALLAH BAŞARACAĞIZ

"Kamp döneminde neler konuşuldu, şu an neler konuşuluyor biliyoruz. 18 transfer yaptık. Kısa sürede bunu oturtmamız gerekiyordu. 4 hafta kamp dönemi oldu. Her hafta oyuncular gelip gidiyordu. Allah'a şükürler olsun 6 hafta da her şey iyi gidiyor. ufak tefek eksiklerimiz var, gidermeye çalışacağız. İstediğimiz futbolu birkaç hafta içerisinde oynatacağız. Hücum anlamında iyiyiz ama defansif ufak hatalar oluyor. Bunları gidereceğiz. Milli aradan sonra hedeflediğimiz oyunu oynadığımız bir Fenerbahçe izletmek istiyoruz. Emre'nin dediği gibi ben değil biz olarak yola çıktık. İnşallah sezon sonunda başaracağız."



4 HOCA İLE GÖRÜŞTÜK

Ali Koç, "Toplamda 4 hoca ile görüştük. Erol Hoca da Alanyaspor'da iyi işler yapıyor, kupa finaline gidiyordu. Emre ile de konuştuk. Pandemiden birkaç hafta sonra Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu aradık, görüşme izni istedik. O da görüşmemize izin vermedi, haklılık payı vardı. Sonrasında enteresan birkaç gelişme oldu." dedi.

EROL BULUT AÇIK ARA ÖNDEYDİ

"Destek aldığım, danıştığım yurt dışında bir yere hocaları analiz ettirdik. Yapay zeka kullanılarak, istatistikler ve rakamlar üzerinden, bizimle adı geçen hocaların analizini yapan ekip geldi, onlar bize bir şey sundular. Hocamızın oynattığı futbol, istatistikler açık ara öndeydi. O zaman hala hocamın saha dışında nasıl bir adam olduğunu bilmiyorduk. Ancak bu raporlardan etkilendik ve bekleme kararı aldık. Hocamızla baya muhabbetimiz oldu. Yemek yedik, top oynadık, sohbet ettik. Hocamla, Emre'nin de görüşmeleri oldu. Bunlar ters adamlar, ters düşerlerse diye hocama ve Emre'ye sorduk. Ben açık ve net adamım."

ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAYACAK

"İki tarafın kimyasının uyuştuğu bir ortam gördük. Hocamın yaklaşımı, tenkitlere açık olması, satır arası okuması, gerektiğinde masaya vurması, ilkeleri ve prensipleri şahsımla çok uyuştu. Son derece kolay bir anlaşma süreci yaşadık. Hocamla 2 dakikada anlaştık. Hocamı başkaları da istiyordu, biraz geç kalsak başka bir yere gidebilirdi. Söz konusu Fenerbahçe olunca çok fazla düşünmek zorunda kalmadı. Bu formayla şampiyonluk yaşayan hocamız inşallah hoca olarak şampiyonluklar yaşayacaktır."



SADECE TRANSFERLE OLMAZ

"Takım olmak sadece transferle olmaz. Hocam her şeyi iyi yapsın ama biz maaşları ödeyemezsek olmaz. Emre, Volkan, Selçuk, Samandıra'da havayı oluşturamazsak yine başarı gelmez. Başarı bir takım işidir. Hocam buraya kendi ekibini getirdi. Ekinde iletişimci, kaleci antrenörü, performans hocası var, onu da bir gün tanımanızı isterim. Bizim ekiple hocanın ekibinin nasıl kaynaşacağını merak ediyordum. Her gelen hoca ile sistem değişmemeli. En mutlu olduğumda nokta, hocamızın ekibiyle bizim ekibin kaynaşması. Duran top çalışmalarımız, diğer çalışmalarımız çok iyi. Bazı futbolcularımıza idmanlarımız hafif geliyordu, şimdi herkes memnun."

MASAYA YUMRUK VURUR

"Hocanın bakmayın sakin durduğuna. Gerektiğinde masaya yumruğunu vurur. Birbirimizi tamamlayan iyi bir ekip olduk. Geldiğimiz noktada iyi bir ekip ruhu yakaladık. Alternatifli kadro, derin kadro çok önemli ama herkesin, her an oynayabileceğine hazır olması lazım. Bunu hocaya söyledim. Kulübe ile saha arasında rekabet olmalı. Oynamayana neden oynamadığını anlatmalıyız. Ne zaman oynayacağını anlatmalıyız. Hocamız iyi ki geldi, yolu açık olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sezon sonu senin liderliğinde güzellikler yaşayalım."



ALİ KOÇ: MAÇLARI ÇEVİREBİLİRİZ

"Çok travma ve beklenmedik şeyler yaşadık. Bu yüzden temkinliyim. Pozitif bakmamı sağlayan iki faktör var. Hocamın, Emre'nin ve takımın gözlerinde gördüğüm ışık. Takımın reaksiyonu ve Samandıra'daki hava beni heyecanlandırıyor. Trabzonspor maçının ilk yarısında 'Mohikan var, imza törenleri var, ne yapacağız?' gibi düşüncelere kapıldım. Dün gece FB TV'de maçın tekrarı vardı. İkinci yarı üstünlük baya bizdeymiş. Bundan sonra daha pozitif olmamı gerektiren veriler geliyor. Dereyi görmeden paçaları sıvamadık."

FUTBOLCULARIMIZ KARAKTERLİ

"Futbolcularımız müthiş karakterli. Geçen senekiler de öyle ve yeni gelenleri çok iyi karşıladılar. Arkadaşlık ve iletişim sorunu yok. Takımı sabah erken saatte çağırıp, öğle yemeğinden sonra bırakıyoruz. Kaynaşmayı sağlamayı çalışıyoruz."