Fenerbahçe'de Fred müjdesi

Fenerbahçe'de, yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan Fred takımla antrenmanlara başladı.

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan Fred, yaklaşık bir aydır forma giyemiyor.

Sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık yaşayan oyuncu, bireysel çalışmalarına başlamıştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Fred Kasımpaşa maçı öncesindeki son kontrol MR’ı için hastaneye geldi. MR raporuna göre, Brezilyalı oyuncunun takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

DAHA İYİ

Çekilen MR'a göre ise Fred'in kas yırtığı tamamen iyileştiği söylendi. Son çekilen sonucun bir önceki göre daha da iyi olduğu kaydedildi.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda Brezilyalı orta sahanın takımla birlikte çalışmalara başladığı kaydedildi.

Sarı lacivertliler Fred'in fotoğrafını paylaşarak, "Hele bakın kim gelmiş" denildi.

KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Yıldız oyuncunun Süper Lig'in 27. hafta karşılaşması olan Kasımpaşa maçında forma giyip giyemeyeceğine ise maç gününde karar verileceği aktarıldı.

Yine Sabuncuoğlu'nun aktarımına göre Fred, bu hafta Kasımpaşa maçı öncesinde yapılacak saha antrenmanlarında denenecek.