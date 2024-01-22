Fenerbahçe'de korkulan oldu! Fred'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Fenerbahçe'de Samsunspor maçında oyundan çıkan Fred'in sakatlığıyla ilgili açoıklama yapıldı.
Fenerbahçe, Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendon yırtığı tespit edildiğini açıkladı.
EN AZ 4 HAFTA YOK
Samsun maçında sakatlanan Fenerbahçe’nin Fred'in 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol