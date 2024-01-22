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Fenerbahçe'de korkulan oldu! Fred'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Fenerbahçe'de korkulan oldu! Fred'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Fenerbahçe'de Samsunspor maçında oyundan çıkan Fred'in sakatlığıyla ilgili açoıklama yapıldı.

Fenerbahçe, Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendon yırtığı tespit edildiğini açıkladı.

EN AZ 4 HAFTA YOK

Samsun maçında sakatlanan Fenerbahçe’nin Fred'in 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Etiketler fred sakatlık fenerbahçe
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