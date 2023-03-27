Fenerbahçe'de Lincoln Henrique ameliyat oldu
Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique'nin yurt dışında ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Lincoln Henrique yurt dışında ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
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