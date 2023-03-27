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Fenerbahçe'de Lincoln Henrique ameliyat oldu

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique ameliyat oldu
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Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique'nin yurt dışında ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Lincoln Henrique yurt dışında ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Etiketler Fenerbahçe Lincoln Henrique ameliyat fenerbahçe
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