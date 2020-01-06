Fenerbahçe'de Simon Falette iddiası

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Simon Falette'nin transferinde son dakika gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un Gineli stoperi Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladığı iddia edildi. Alman temsilcisi ile bu sezon 1 maça çıkan Falette takımda düşünülmüyor.

Fenerbahçe'nin bu transferi kısa süre bitirip açıklaması bekleniyor.

SİMON FALETTE KİMDİR?

19 Şubat 1992 Le Mans doğrumlu olan Falette 1.85 boyunda ve stoper olarak görev yapıyor. Gine asıllı futbolcu aynı zamanda sol bek mevkinde oynayabiliyor.

FC Tours U19'da kariyeri başlayan Falette Lorient, Stade Lavallois, Brest ve Metz formalarını giydikten sonra 2017'de 2.7 milyon avro karşılığında Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon avro olan Fransız stoperin kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Ajansspor)

