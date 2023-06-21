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Fenerbahçe'den dev transfer: Edin Dzeko İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'den dev transfer: Edin Dzeko İstanbul'a geliyor
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Edin Dzeko, Fenerbahçe ile resmi olarak el sıkıştı. Dzeko Fenerbahçe ile transferi tamamlamak için İstanbul'a gelecek.

Edin Dzeko Fenerbahçe il 2 yıllığına anlaştı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Dzeko yarın İstanbul'a gelecek ve 2 yıllık imzayı attıktan sonra tatilini tamamlamak için Marmaris'e gidecek.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe transfer edin dzeko
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