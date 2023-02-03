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Fenerbahçe'nin Barcelona'dan transfer ettiği Emre Demir başka takıma gönderildi

Fenerbahçe'nin Barcelona'dan transfer ettiği Emre Demir başka takıma gönderildi
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Fenerbahçe, FC Barcelona forması giyen 19 yaşındaki Emre Demir ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı. Emre Demir gelir gelmez başka bir takıma kiralandı.

Fenerbahçe, Barcelona forması giyen orta saha oyuncusu Emre Demir’in transferini resmi olarak duyurmuştu. Sarı-lacivertliler, genç oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ligin geriye kalan haftalarında kadroya girmekte zorlanacak oyuncunun tecrübe kazanması için kiralamayı düşünen Fenerbahçe işi bitirdi.

SAMSUNSPOR'A KİRALANDI

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe’den Emre Demir’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Samsun ekibi Emre Demir'i kiraladıklarını paylaştıkları video ile duyurdu.

"ŞAMPİYONLUĞUN BU SENE GELECEĞİNE İNANIYORUM" DEMİŞTİ

Emre Demir, “Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana ‘Fenerbahçe kulübü seni istiyor’ diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkmak ve çubuklu formayı giymek istiyorum. Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajı geldi. Herkese teşekkür ederim. İnşallah şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum” şeklinde konuşmuştu.

Etiketler Fenerbahçe emre demir barcelona fenerbahçe
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