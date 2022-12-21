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Fenerbahçe'ye Altay Bayındır ve Arda Güler'den müjdeli haber

Fenerbahçe'ye Altay Bayındır ve Arda Güler'den müjdeli haber
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Fenerbahçe'nin yaptığı son idmanda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ve Arda Güler'den sevindiren haberler geldi.

Fenerbahçe , deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Altay ve Arda takımla çalıştı
Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları sona eren Altay Bayındır ile Arda Güler idmanın tamamında takımla çalıştı.

Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

Etiketler Fenerbahçe haber fenerbahçe arda güler altay bayındır
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