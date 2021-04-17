Fenerbahçe'ye bir şokta Altay Bayındır'dan!
Fenerbahçe Kulübü, Altay Bayındır'ın el bileğinde kırık tespit edildiğini ve genç file bekçisinin ameliyat olacağını duyurdu.
Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın el bileği skafoid kemiğinde kırık olduğunu ve ameliyat kararı verildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.
Acıbadem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptandı."
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