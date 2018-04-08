Futbol tarihinde bir ilk ! Önce atıldı, sonra...

ABD Major Lig’in 5. haftasında Atlanta United seyircisi karşısında Los Angeles FC’yi konuk etti. Maçın 1. dakikasında kırmızı kart gören Chris McCann, video hakem talimatıyla maça yeniden dahil oldu.

Atlanta United futbolcusu Chris McCann henüz 37. saniyede rakibine sert bir müdahalede bulundu. Maçın hakemi Ted Unkel, direkt kırmızı kartını çıkartarak oyuncuyu ihraç etti. İtirazlar sonuçsuz kalırken, Chris McCann soyunma odasının yolunu tuttu. Ancak bu sırada devreye giren video hakem, 4. dakikada kararını açıkladı ve kırmızı kartı iptal etti. Soyunma odasından maça geri dönen Chris McCann’ın kırmızı kartı, sarı kart olarak değiştirildi.

Maç kaldığı yerden devam ederken, Atlanta United 17. dakikada Julian Gressel’in golüyle 1-0 öne geçti. 10 kişi kalan rakibiyle kısa süre sonra yeniden eşitlenen Los Angeles FC, ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. 2018 Dünya Kupası öncesi yaşanan bu olay başta ABD olmak üzere tüm futbol camiası için çarpıcı bir örnek oldu.