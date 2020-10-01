Galatasaray da Avrupa'ya veda etti

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, play-off turu maçında güçlü İskoç ekibi Rangers ile kozlarını paylaştı.İskoçya'nın Glasgow kentinde tek maç üzerinden oynanan müsabakayı Galatasaray 2-1 kaybetti.
Ibrox Stadyumu'nda Ransgers'ın gollerini 52. dakikada S. Arfield ve 59. dakikada J. Tavernier attı. Galatasaray'ın golünü 87. dakikada Marcao kaydetti.
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