Galatasaray derbiye lider gidiyor!
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek liderliği yeniden aldı.
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçında Galatasaray ile Ankaragücü, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibini Barış Alper Yılmaz ve Gomis'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Ankaragücü'nün tek golü Taylan Antalyalı'dan geldi.
Galatasaray, Ankaragücü galibiyetiyle puanını 36 yaptı ve yeniden liderliğe yükseldi. Ankaragücü ise 16 puanla 14. sırada kaldı.
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