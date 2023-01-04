Galatasaray derbiye lider gidiyor!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek liderliği yeniden aldı.

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçında Galatasaray ile Ankaragücü, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibini Barış Alper Yılmaz ve Gomis'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Ankaragücü'nün tek golü Taylan Antalyalı'dan geldi.

Galatasaray, Ankaragücü galibiyetiyle puanını 36 yaptı ve yeniden liderliğe yükseldi. Ankaragücü ise 16 puanla 14. sırada kaldı.