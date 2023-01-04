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Galatasaray derbiye lider gidiyor!

Galatasaray derbiye lider gidiyor!
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek liderliği yeniden aldı.

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçında Galatasaray ile Ankaragücü, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibini Barış Alper Yılmaz ve Gomis'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Ankaragücü'nün tek golü Taylan Antalyalı'dan geldi.

Galatasaray, Ankaragücü galibiyetiyle puanını 36 yaptı ve yeniden liderliğe yükseldi. Ankaragücü ise 16 puanla 14. sırada kaldı.

Etiketler Galatasaray MKE Ankaragücü ankaragücü galatasaray lider
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