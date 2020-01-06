Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi resmen açıkladı! İşte Maliyeti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi transfer ettiğini KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada yıldız futbolcunun maliyeti de açıklandı.

TRANSFERİ VİDEO İLE DUYURDULAR

✍ Galatasaray'a hoş geldin Marcelo Saracchi! ???? pic.twitter.com/BVCD04fYv5

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 6, 2020 SARACCHİ'NİN İLK SÖZLERİ

Çok çok mutluyum. Geldiğim ilk dakikadan itibaren herkes bana inanılmaz iyi davranıyor. Sanki evime gelmiş gibiyim, çok iyi hissediyorum. Şu anda yapmam gereken bir an önce sahaya çıkıp bu sevginin karşılığını verebilmek.

SARACCHİ'NİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray transferi KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan açıklamada Saracchi'nin 1.5 yıllık transfer edildiğini ve futbolcunun maliyetini açıkladı.

İşte KAP'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 700.000 Euro ve 2020-2021 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

