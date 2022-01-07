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Galatasaray'dan hakem açıklaması

Galatasaray'dan hakem açıklaması

Galatasaray, ligde oynanacak Giresunspor maçı öncesi sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Süper Ligin ikinci yarısının ilk maçında Giresunspor ile karşılaşacak Galatasaray, maç öncesi bir açıklama paylaştı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada hakem hatalarını asgariye indirecek kurumsal tedbirlerin alınması talep edildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Ligimizin ikinci yarısı başlarken umudumuz, hakemlik kurumunun yüksek standartlarda bir performans göstermesidir. Tarafsızlık izlenimi vermeyen ve bütün kulüpleri rahatsız eden yönetim tarzının sona ermesini istiyoruz. En çok Galatasaray'ın mağdur olduğu ve diğer kulüplerin de mağdur olduklarını dile getirdikleri hakem hatalarını asgariye indirecek kurumsal tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz.

Bu çerçevede hem ikinci yarıda ilk maçımıza hakem olarak atanan Sayın Arda Kardeşler'in hem de bundan sonraki müsabakalarda görev alacak hakemlerimizin yepyeni bir başlangıç ruhuyla, Türk futbolunun hak ettiği adil, tarafsız ve uluslararası standartlarda hakemlik performansı göstereceklerine inanmak istiyoruz.

Türk futbolu dünyada, bulunduğundan daha yüksek bir seviyeyi hak ediyor. Adil bir futbol düzeni sadece Galatasaray'ın değil Türk futbolunun bütün paydaşlarının sorumluluğudur. Ligin ikinci yarısı başlarken bütün paydaşlara iyi dileklerimizi sunuyor, kendi sorumluluğumuzun daimi takipçisi olmayı taahhüt ediyoruz.

Etiketler sosyal medya hesap paylaşım galatasaray
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