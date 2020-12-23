Galatasaray'dan olay paylaşım: Futbolda kapkara gece

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Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği ve hakem Bahattin Şimşek'in verdiği kararların tartışıldığı karşılaşmanın ardından Galatasaray'dan flaş bir paylaşım geldi.
Sarı-kırmızılı ekibin Twitter hesabından, "Futbolda kapkara gece" mesajıyla birlikte siyah bir görsel paylaşıldı.
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