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  4. 23 Aralık 2020 22:50

Galatasaray'dan olay paylaşım: Futbolda kapkara gece

Galatasaray Kulübü, tartışmalı pozisyonlarla noktalanan Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası olay yaratan paylaşımda bulundu.

Galatasaray'dan olay paylaşım: Futbolda kapkara gece
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Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği ve hakem Bahattin Şimşek'in verdiği kararların tartışıldığı karşılaşmanın ardından Galatasaray'dan flaş bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılı ekibin Twitter hesabından, "Futbolda kapkara gece" mesajıyla birlikte siyah bir görsel paylaşıldı.

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