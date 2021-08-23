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Gökhan Gönül'den Can Gönül açıklaması

Gökhan Gönül'den Can Gönül açıklaması

Çaykur Rizesporlu futbolcu Gökhan Gönül'den, kendisinin kardeşi olduğunu söyleyen Can Gönül ile ilgili açıklama yaptı.

İşte Gökhan Gönül'ün açıklamaları;

Can bizim kardeşimiz. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 olduk. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor. Onlar böyle durumlara alışkın insanlar değiller. Can'ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok.

Ben de annesiz büyüdüm. Babaannem beni büyüttü. Ben, Can'ın neler yaşadığının farkındayım. Bir an önce aramıza gelmesini istiyoruz. Aile olarak bir araya gelelim, görüşelim. Zaten Can'ın en çok istediği şey bu. 

Can Gönül: Ben sadece anne ve babamı istiyorum. Yetimhanede maç izlerken Gökhan Gönül'ü görünce 'Bu benim abim' derdim. Onun gibi futbolcu olmak istiyordum.'

Etiketler can gönül gökhan gönül
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