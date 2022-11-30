Hazırlık maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Joao Pedro hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'de, dostluk turnuvasında LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano’yu 3-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan Joao Pedro'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında 1’i zorunlu 10 değişiklik yaptı.

Fenerbahçe’de Joao Pedro, sakatlanarak Rayo Vallecano karşısında oyuna devam edemedi. Sarı-lacivertli ekipte mücadelenin 60’ıncı dakikasında Serdar Dursun’un yerine oyuna dahil olan Joao Pedro, 68’inci dakikada Rayo Vallecano’dan Mumin Suleiman’ın müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Saha içinde ilk müdahalesi yapılan Pedro, ardından sedye ile oyun alanından çıkarıldı. Pedro’nun yerine 70’inci dakikada Çağtay Kurukalıp oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar sağlık ekibinin sedye ile oyundan çıkardığı Joao Pedro lehine tezahüratlarda bulundu.

Jorge Jesus konuyla ilgili, "Joao Pedro ile ilgili kesin bir bilgim yok. Hastaneye gitti. Gerekli testler yapılacak. 2 tane daha sakat oyuncumuz var. Luan 3 aydır bizle değil. Arda da sakatlandı. Umarım, Pedro'nun durumu ciddi değildir. Dünya Kupası'ndaki oyuncularımız da belli bir süre izin yapacak. Önümüzde kupa ve Trabzonspor gibi iki önemli maç var. Aslında bu maçları da maç tempomuzu korumak adına yapıyoruz. Bu anlamda bu maçlar önemli. 21'indeki kupa maçına kadar çalışacağız. Lige verilen ara bize iyi geldi. Sakat oyuncularımız geri döndü, iyileştiler." açıklamasını yaptı.