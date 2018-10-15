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  4. 15 Ekim 2018 14:53

Hintli futbolcunun yaşını duyan şok oluyor !

Hindistan Liginde gol atan en genç oyuncu unvanını elde eden Gourav Mukhi'nin 16 yaşında olduğunu öğrenenler gözlerine inanamıyor.

Hintli futbolcunun yaşını duyan şok oluyor !
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Hindistan'da Jamshedpur forması giyen Gourav Mukhi, ligde attığı golle adını tarihe yazdırdı. Takımının Bengaluru ile 2-2 berabere kaldığı maçta fileleri havalandıran Mukhi, Hindistan Ligi'de gol atan en genç oyuncu unvanını elde etti. Ancak oyuncunun kimlik yaşı tartışma çıkardı.

"YAŞI EN AZ 30" DEDİLER

Bunun nedeni ise 16 yaşında olduğu belirtilen Mukhi'nin fiziki görüntüsünün çok daha büyük göstermesi. Mukhi'nin yaşı sosyal medyada gündem olurken, yaşının en az 30 olabileceği şeklinde yorumlar yapıldı.

yaş , hindistan , Gourav Mukhi
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