Premier Lig'den düşen ikinci takım West Bromwich Albion

İngiltere Premier Lig'in kritik maçında Southampton deplasmanda Swansea City'yi 1-0 mağlup etti.



Sezonda 36'şar maç yapan ve kümede kalma mücadelesi veren iki takımın maçında Swansea City, Southampton'ı ağırladı.



Southampton 72. dakikada İtalyan futbolcu Manolo Gabbiadini'nin attığı golle bir dönem Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i de çalıştıran Portekizli teknik adam Carlos Carvalhal'in başında bulunduğu Swansea City'yi 1-0'lık skorla geçti.



Bu sonuçla Southampton ligin bitimine bir hafta kala puanını 36'ya yükseltip kümede kalma yolunda avantaj sağladı. Swansea City ise 33 puanla 18. sırada kaldı.



Öte yandan, Southampton'ın galip gelmesinin ardından ligde 37 maça çıkıp 31 puan toplayan 19. sıradaki West Bromwich Albion'ın küme düşmesi kesinleşti.



Küme düşen diğer takım ise 30 puanla son sırada yer alan Stoke City olmuştu.