Janssen'den Fenerbahçe'ye kötü haber !

Galatasaray derbisinde sahalara döneceği konuşulan Hollandalı oyuncuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Hollandalı forvet 8 Aralık’taki Bursa maçında sakatlandı. Ayak başparmağında oluşan ödem nedeniyle tam 3 aydır sahalardan uzak kalan Vincent Janssen’in ne zaman döneceği hala belli değil.

23 yaşındaki golcü, özel ayakkabısını yeni çıkartabildi ve havuz terapilerine başladı.

Sağlık kurulu, Janssen’i Galatasaray derbisine yetiştirmek istiyordu ancak bunun mümkün olmadığı öğrenildi. Hollandalı’nın ne zaman döneceği hâlâ belirsiz.