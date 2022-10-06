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Jesus'tan sürpriz tercihler: Fenerbahçe-AEK Larnaca maçında ilk 11'ler belli oldu

Jesus'tan sürpriz tercihler: Fenerbahçe-AEK Larnaca maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı konuk ediyor. Saat 22.00'de başlayacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe ile AEK Larnaca, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Grupta namağlup devam eden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de rakibini devirerek gruptan lider çıkma yolundaki iddiasını sürdürmek istiyor.

 YILDIZ FUTBOLCULAR YOK
Fenerbahçe'de tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King ile Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mert Hakan maç kadrosunda yer alamayacak.

4 FUTBOLCU LİSTEYE YAZILMADI
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Alioski, İsmail, Crespo, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Batshuayi.

AEK Larnaca (Muhtemel): Piric, Christoforou, Tomovic, Milicevic, Englezou, Sanjurjo, Mamas, Trickovski, Altman, Gyurcso, Olatunji

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe larnaca
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