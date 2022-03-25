Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk açıklama!
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, kadro dışı bırakılmasına ilişkin karar hakkında açıklamalarda bulundu.
Büyük beklentilerle geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, sarı lacivertli ekibin kararının ardından Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakıldı.
Kulüp duyuruyu, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" sözleriyle yaptı.
Yıldız oyuncu Play Spor'a yaptığı açıklamada kararın bilgisi dahilinde olmadığını söyledi.
Özil, "Kadro dışı kararından haberim yoktu. Takımın izin günlerinde Almanya'ya gittim. Dönüşte antrenman saati için aradım. 'Senin gelmene gerek yok' yanıtını aldım" ifadesini kullandı.
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