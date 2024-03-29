  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Kulüpler Birliği'nde yeni gelişme: Ali Koç göreve devam edecek

Kulüpler Birliği'nde yeni gelişme: Ali Koç göreve devam edecek

Kulüpler Birliği'nde yeni gelişme: Ali Koç göreve devam edecek
Güncelleme:

Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa eden Ali Koç'un göreve devam edeceği öğrenildi.

Kulüpler Birliği, Başkan Ali Koç'un istifasının ardından ilk kez toplandı.

"GÖREVE DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Ali Bey'in başkanlıktan ayrılma talebini kabul etmedik ve göreve devam etmesi için 17 kulübümüz de kendisine destek verdi. O da bizi kırmadı ve göreve devam edeceğini söyledi." diye konuştu.

"17 KULÜBÜN TAMAMI BİZE DESTEK VERDİ"

Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ise, "Kulüpler Birliği'nde yeni bir başkan değişikliğinin bu süreçte gerekli olmadığını düşünüyoruz. Ali Koç'un, tüm kulüplerin menfaatlerini düşünerek hareket ettiğini biliyoruz. Teklifimizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

GALATASARAY TOPLANTIYA KATILMADI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kurmayları Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde bulunduklarından dolayı toplantıya katılmadı.

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat katılım gösterdi.

Etiketler kulüpler birliği ali koç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sigaraya bir zam daha geliyor Sigaraya bir zam daha geliyor İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar 3 ilçeden görüldü İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar 3 ilçeden görüldü İstanbul'da ''Sefil Bilo'', ''Küçük Emrah'' cinayeti İstanbul'da ''Sefil Bilo'', ''Küçük Emrah'' cinayeti O Türkiye'nin ağaçta yetişen en lezzetli altını O Türkiye'nin ağaçta yetişen en lezzetli altını Villada esrarengiz patlama! Biri alevler içinde kaldı, bodrumda ceset bulundu Villada esrarengiz patlama! Biri alevler içinde kaldı, bodrumda ceset bulundu Cübbeli Ahmet'ten pes dedirten açıklama: ''O partilere oy vermek caiz değil'' Cübbeli Ahmet'ten pes dedirten açıklama: ''O partilere oy vermek caiz değil'' Seçim öncesi Dolar ve altından yeni rekor Seçim öncesi Dolar ve altından yeni rekor Pelin Karahan'a iğrenç taciz: Çıplak fotoğraflarını attılar Pelin Karahan'a iğrenç taciz: Çıplak fotoğraflarını attılar Otomobilli dilencinin 2 saatlik kazancı ''pes'' dedirtti Otomobilli dilencinin 2 saatlik kazancı ''pes'' dedirtti Yarbay mektup bırakıp intihar etti Yarbay mektup bırakıp intihar etti