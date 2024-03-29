Kulüpler Birliği'nde yeni gelişme: Ali Koç göreve devam edecek
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Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa eden Ali Koç'un göreve devam edeceği öğrenildi.
Kulüpler Birliği, Başkan Ali Koç'un istifasının ardından ilk kez toplandı.
"GÖREVE DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ"
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Ali Bey'in başkanlıktan ayrılma talebini kabul etmedik ve göreve devam etmesi için 17 kulübümüz de kendisine destek verdi. O da bizi kırmadı ve göreve devam edeceğini söyledi." diye konuştu.
"17 KULÜBÜN TAMAMI BİZE DESTEK VERDİ"
Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ise, "Kulüpler Birliği'nde yeni bir başkan değişikliğinin bu süreçte gerekli olmadığını düşünüyoruz. Ali Koç'un, tüm kulüplerin menfaatlerini düşünerek hareket ettiğini biliyoruz. Teklifimizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
GALATASARAY TOPLANTIYA KATILMADI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kurmayları Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde bulunduklarından dolayı toplantıya katılmadı.
Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat katılım gösterdi.
Kamuoyuna Duyuru pic.twitter.com/qOOH46vNGX— Kulüpler Birliği (@kulupler) March 29, 2024
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