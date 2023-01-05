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Liderlik yarışı kızışıyor: Trabzonspor Giresunspor'u, 3-0 mağlup etti

Liderlik yarışı kızışıyor: Trabzonspor Giresunspor'u, 3-0 mağlup etti
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u, 3-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftasında Trabzonspor sahasında Bitexen Giresunspor ile karşılaştı.

Mücadele 3-0 Trabzonspor üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 30. dakikada Riad Bajic (KK), 69. dakikada Maxi Gomez ve 75. dakikada Doğucan Haspolat'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 29 yaptı. Giresunspor ise 19 puanda kaldı.

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor; Alanyaspor'a konuk olacak. Giresunspor ise aynı haftada sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Etiketler Giresunspor Trabzonspor trabzonspor giresunspor 3 puan
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