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  4. 11 Şubat 2020 21:59

Marcao'ya İtalya'dan talipler var

Galatasaray'ın 23 yaşındaki Brezilyalı stoperi Marcao'yu Atalanta'nın ardından Fiorentina ve Udinese de yakın takibe aldı.

Marcao'ya İtalya'dan talipler var
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Galatasaray forması giyen Marcao, İtalyan kulüplerinin kıskacında. Geçen sezon devre arası 4 milyon Euro'ya transfer edilen Marcao'ya İtalyan kulüplerinin ilgisi büyüyor. Daha önce adı Atalanta ile anılan Brezilyalı stoperle Fiorentina ve Udinese'nin de ilgilendiği belirtiliyor.

5 MİLYONLUK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro'ya satın alınan 23 yaşındaki Marcao için Espanyol'un 5 milyon euro'luk teklifi kabul edilmemişti.

Marcao, bu sezon Galatasaray formasıyla 28 resmi maça çıktı.

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